Karlskronas talangfulle forward Lucas Edmonds satsar mot collegespel. Redan nu står det klart att 16-åringen kommer att spela för UMass (Amherst) i NCAA – men inte förrän säsongen 2020/21.

Härom veckan deltog Lucas Edmonds på Team 17:s elitläger i Norrtälje. Redan nu står det klart att ynglingen har en framtid i den amerikanska collegehockeyn. Karlskrona HK-forwarden, son till den tidigare SHL-tränaren Randy Edmonds, har beslutat sig för att representera UMass (Amherst) i NCAA från och med säsongen 2020/21.

Excited to announce my commitment to play for @UMassHockey @UMassAmherst. Can't wait to get started! pic.twitter.com/aSpTKl9KbQ

— Lucas Edmonds (@lucasedmonds24) December 22, 2017