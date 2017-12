Efter en sen rekrytering, en målsnål första säsong och en hängiven sommarträning är Matt Donovan nu inne på sin andra säsong i Frölunda. Backen är numera en stabil kugge i indianernas lagbygge, men det har tagit sin lilla tid att hitta rätt i den nya typen av hockey.

– Det finns fortfarande saker jag håller på att lära mig, säger Matt Donovan till hockeysverige.se.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Oklahoma-födde Matt Donovan kom till Frölunda efter deras guld 2016 hade en hel drös skickliga backar försvunnit ut på nya äventyr i både Nordamerika och KHL. Matt var spänd på utmaningen att försvara SM-titeln, och att lära sig spela på stor rink.

Omställningen handlade inte bara om ytan på isen, utan även sättet att spela på i den svenska ligan. 27-åringen, som genom åren i både AHL och NHL varit en poängproducerande spelare i New York Islanders organisation, upptäckte att det inte skulle bli lika lätt i den nya miljön. Det skulle dröja ända in i februari innan Matt Donovan gjorde sitt första – och enda – mål i debutsäsongen.

– Innan man åker över, framför allt jag som offensiv back, har man bilden av att man ska kunna göra många poäng. Men när jag kom hit upptäckte jag att det var en mer defensiv liga än jag trott, det är tufft att göra mål och poäng. Det har varit den största grejen jag lärt mig, säger Frölundabacken.

Backtränaren Pär Johansson berättar att Matt kom så pass sent in i lagbygget att han inte hunnit komma i ordentlig fysisk form när säsongen väl startade.

– Matt gick och förberedde sig på NHL-camp i slutet av september, så han var inte riktigt beredd när han kom, vilket är förståeligt, säger Pär.

– Det är en förklaring till hans lite tyngre start för förra säsongen. Men i år har han varit med hela året och vet vad det handlar om.

”HAN HAR HAMNAT I SKYMUNDAN”

Under sommarträningen i år åkte Pär Johansson dessutom över till USA och Oklahoma, och tillbringade en vecka tillsammans med Matt Donovan i hans hemstad.

– Hans pappa driver en ishall där. Det var lite speciellt, det var 35 grader ute men det var is året om i hallen, berättar Pär.

– Så jag och Matt var där och körde, både på is och i gymmet. Vi var till och med ute och cyklade mountainbike i Oklahomas skogar. Vi såg till att han var i bra form när han kom tillbaka till Göteborg, och det var han. Han såg oförskämt bra ut.

Coachen menar även att Donovan, som spelat en hel del powerplay genom åren, hamnade lite i skymundan bakom den offensiva nyckelbacken Henrik Tömmernes under fjolårssäongen. Tömmernes, som var given i första powerplay-uppställningen, vann backarnas poängliga i hela SHL med sina 39 poäng.

– Och i år har han hamnat i skymundan bakom Rasmus (Dahlin) och Adam (Almquist) till viss del. Så det har varit viktigt för Matt att jobba upp det andra också. Och det tycker jag han har gjort bra, säger Pär.

Efter en säsong där Matt anpassade sig till rinkstorlek, sitt nya lag och spelsystem, lärde känna klubb och kollegor samt tränade hårdare än tidigare är backen inne på sitt andra kontraktsår med Frölunda. Med en bättre fysik och en starkare trygghetskänsla i ryggsäcken känner Matt att han istället för att ösa ur sig mål fått möjlighet att jobba med sättet han spelar i egen zon.

– Jag tycker jag blir mer och mer pålitlig över hela isen. Och det är det jag vill vara – pålitlig i alla situationer, säger Matt Donovan.

Vad tycker du att du har utvecklat mest sedan du kom hit?

– Det är nog det defensiva spelet. Att hålla i pucken och inte bara slänga iväg den längs sargen på det lite nordamerikanska sättet och låta forwards ta hand om resten. Här är det mer puckkontroll, hålla kvar pucken och sedan sätta en bra passning.



Matt Donovan efter sitt tredje mål för säsongen i matchen mot Rögle 21 december (Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen)

”JAG KÄNNER MIG MER BEKVÄM I DAG”

Pär Johansson är även han nöjd med backens utveckling i försvarsspelet, men vill ändå lyfta den offensiva skickligheten som Donovan besitter.

– Hans starkaste sidor idag är hans skridskoåkning och sättet han ser isen. När han får tag i pucken och börjar åka med den då är det väldigt, väldigt svår att stoppa honom. Då kan han helt plötsligt åka igenom allt och alla. Och det vill vi få honom att göra ännu mer, säger backtränaren.

Säsongen 2016/17 landade Matt Donovan på 1+15 poäng i grundserien. Efter 27 matcher i innevarande säsong är han nu uppe i tre fullträffar och fem assistpoäng. Och han är ödmjuk inför den omställning han gått igenom i SHL.

– Jag känner mig mer bekväm idag. Det är en erfarenhet bara att lära sig hur vi spelar och vilket system vi har. Även om jag lärt mig mycket fram tills nu så finns det fortfarande saker jag har kvar att lära. Men varje dag tycker jag att det blir bättre och bättre och det hjälper såklart självförtroendet på isen, förklarar Matt.

Är du nära den Matt Donovan du vill vara, eller känner du att det finns mycket kvar att hämta?

– Jag tror alltid att man kan bli bättre. Och det är klart, den bästa Matt Donovan tjänar sju miljoner dollar i NHL… Så när det väl händer är jag mitt bästa jag.