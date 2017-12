FÖRSTA SHL-MÅLET. SImon Johansson firar med lagkamraterna efter sitt första SHL-mål. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

Thomas Johansson är klubbens sportchef med en gedigen bakgrund som spelare i Djurgården. I dag presenterade sig hans 18-åriga son Simon Johansson genom att skjuta sitt första SHL-mål.

– Hur kul som helst, säger han till C More efter 4–0-segern i bortamötet med Mora.

Thomas Johansson var en stark SHL-profil under sin aktiva karriär som back, där det blev närmare 700 matcher för Djurgården, AIK och Linköping. Numera är han teknisk sportchef i Djurgården och har han om klubbens spelsystem.

I hans fotspår har nu sonen Simon Johansson klivit in. 18-åringen hade gjort tre SHL-matcher inför annandagens bortamöte med Mora. Där passade backtalangen på att skjuta karriärens första mål på seniornivå.

– Det känns som en sen julklapp, hur kul som helst, säger han till C More efter att hans slagskott från blålinjen letat sig förbi Christian Engstrand fram till 3–0 i den andra perioden.

SMOLK I GLÄDJEBÄGAREN – ENGQVIST SKADAD

Johansson har fått allt mer förtroende på grund av ett par skador och har tagit för sig bra när coachen Robert Ohlsson gett honom möjlighet.

– Det har betytt jättemycket. Jag försöker ta alla chanser jag får på isen, ta varje byte och spela så bra jag kan, säger han.

Calle Ridderwall, René Bourque och Henrik Eriksson gjorde också mål för gästerna, vars målvakt Adam Reideborn stoppade 25 skott för sin andra nolla den här säsongen.

Nu var inte allt frid och fröjd för Djurgården. Viktige förstacentern Andreas Engqvist tvingades bryta matchen efter en tackling från Moras Robin Johansson.