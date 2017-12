Kanada öppnade JVM med en 4–2-seger mot Finland. En chocköppning på matchen med två snabba mål i första perioden gav Kanada övertaget som gav seger. Men det var ett kontroversiellt mål som gav lönnlöven ledningen i matchen.

Kanada och Finland tillhör båda guldkandidaterna i årets JVM. Öppningsmatchen mellan nationerna i First Niagara Center i Buffalo åtnjöt därför stort intresse.

Båda nationerna söker på olika sätt revansch efter fjolårets turnering i Montréal. Där åkte Kanada på en smärtsam finalförlust mot USA efter straffar medan Finland tvingades till förnedrande kvalspel för att behålla sin position i A-gruppen.

Kanada satte press från första nedsläpp och bjöd på en sådan där chockstart som endast nordamerikanska lag tycks vara kapabla till. drygt fem minuter in i matchen forcerade forwarden Bopris Katchouk in ledningspucken på ett tämligen kontroversiellt sätt. Han flyttade nämligen själv på målburen innan pucken passerade Ukko-Pekka Luukkonens mållinje. Domarna videogranskade målet och godkände det. Enligt regelboken ska det inte spela någon roll om målburen är flyttad om det bedöms att pucken ändå skulle passera mållinjen, löd förklaringen efteråt.

Boris Katchouk's breakaway goal opens up the scoring for Canada to give them an early first period lead. #WorldJuniors pic.twitter.com/gt7o9cfawh

