Janne Jalasvaara. Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson

Han kom in på ett korttidskontrakt för ett par veckor sedan. Nu har Rögle beslutat sig för att behålla den VM-meriterade finske backen Janne Jalasvaara resten av säsongen, skriver Helsingborgs Dagblad.

– Hans erfarenhet har varit tydlig, säger sportchefen Chris Abbott till tidningen.



Det har hänt mycket sedan Chris Abbott tog över som sportchef efter Anders ”Masken” Carlsson förra månaden. Spelare har kommit och spelare har gått. I en rockad för några veckor sedan valde Abbott att släppa Almen Bibic till Linköping och samtidigt ta in den finske veteranbacken Janne Jalasvaara på ett korttidskontrakt.

Jalasvaara hade inte spelat hockey sedan i våras när han kom till Ängelholm. Därför ville Rögle känna på honom innan man beslutade sig för om man skulle behålla honom eller inte. När korttidskontraktet nu löper mot sitt slut har Chris Abbott redan efter tre matcher beslutat sig för att behålla 33-åringen, uppger Helsingborgs Dagblad.

NÄRMARE 300 KHL-MATCHER PÅ MERITLISTAN

– Vi har blivit väldigt imponerade över Janne och hans framsteg under de tre senaste veckorna, säger Abbott till HD.

– Hans erfarenhet har varit tydlig när han fortsätter att bli bättre under varje träning och match. Jag ser fram emot att ha Janne som en del av det här laget under resten av säsongen.

Janne Jalasvaara spelade för den kinesiska KHL-klubben Kunlun Red Star i fjol. Han debuterade för Rögle i derbyt mot Malmö 19 december och har spelat ytterligare två matcher sedan dess.

Under karriären har gjort närmare 300 KHL-matcher, spelat ett VM och gjort 364 matcher i finska Liiga.