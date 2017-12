Mathew Barzal går från klarhet till klarhet under sin första NHL-säsong. På lördagskvällen skickade han New York Islanders till en skönt julfirande genom att göra hattrick i 5–2-segern mot Winnipeg Jets. Vanligtvis är han den som st

Att John Tavares vräker in poäng för New York Islanders är kanske ingen överraskning. Att hans parhäst Josh Bailey toppar NHL:s assistliga är desto mer förvånande. Vid 28 års ålder är den tidigare jättetalangen på väg mot sitt stora ge

Nicklas Lidström är den enda svenska NHL-backen som har lyckats göra det tidigare. I natt fick han sällskap av Hampus Lindholm då Anaheim Ducks-stjärnan sköt ett hattrick och tog sitt lag till en övertidsseger, 5–4, i bortamötet med New Yo

New York Islanders kommer närmare en flytt från Barclays Center. Under en presskonferens på onsdagen meddelade de att de vunnit budgivningen om att få bygga en arena på Belmont Park på Long Island. Flytten till Barclays Center i Brooklyn

De var i underläge två gånger men efter fyra mål den andra halvan av matchen kunde Detroit köra om New York Islanders och vinna med 3-6 i Brooklyn. Det var Red Wings andra raka seger. Resultatmässigt var det en svängig match som utspelade s

17 december, 2017

Oscar Fantenbergs far och farfar gick på hockey i New York i natt. Då fick de uppleva sin son sätta sitt andra mål i NHL-karriären. - Jag kan slå vad om att han gråter på läktaren, säger Fantenberg efter målet. En av nattens finaste hi