Tomas Montén varnar för Tjeckien. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Inför JVM hade många Ryssland och Sverige som favoriter i grupp B. Men Tjeckien besegrade ryssarna i första matchen. Ett resultat som gör att gruppen nu är vidöppen. Ikväll är det Juniorkronornas tur att möta tjeckerna. Och förbundskapten Tomas Montén höjer ett varningens finger.

– Tjeckien har varit det bästa laget vi har mött i två turneringar innan. Jag är inte förvånad, säger förbundskaptenen till hockeysverige.se.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför JVM var det många som tippade att Ryssland och Sverige skulle göra upp om förstaplatsen i grupp B. Lagen möts dessutom i den sista gruppspelsmatchen på nyårsafton. Men efter att Ryssland förlorade sin premiärmatch mot Tjeckien är Sveriges grupp vidöppen. Nu blir kvällens möte mellan just Sverige och Tjeckien en tidig gruppfinal.

– I alla fall just nu. Sedan är det mycket som ska hända fram till nyårsafton. Det kan bli så, det vet man aldrig. Men vi ser det inte så, säger Tomas Montén.

– Vi ser det som nästa match och vi fokuserar fullt på nästa match och försöker gå in fullt och så får vi se vad det mynnar ut i till slut.

Att Tjeckien besegrade Ryssland är inget som Sveriges förbundskapten ser som en skräll. Snarare tvärtom.

– Tjeckien har varit det bästa laget vi har mött i två turneringar innan JVM. Jag är inte förvånad. Plus att de har sju spelare här i Nordamerika som alla är jätte-jättebra. Har ni tippat på Ryssland så har ni läst på för dåligt.



Tomas Montén. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

”DE HAR SPETSSPELARE”

I Tjeckien finns några riktiga utropstecken att hålla koll på. Filip Chytil draftades som spelare 21 av New York Rangers 2017. Martin Necas gick redan som nummer tolv till Carolina Hurricanes i samma draft och Filip Zadina förväntas av många gå topp fem i nästa års draft. Det är en anledning till att Tomas Montén rankar tjeckerna högre än Ryssland.

– Tjeckien är bra och ryssarna är också bra. Det kommer bli jämt skägg både de matcherna. Men som sagt, tjeckerna tycker jag ändå har tagit kliv och jag tycker att de har varit bra när vi har mött de här innan. De har dessutom spetsspelare som har tillkommit här i JVM. Det kommer bli en stenhård match och det gäller att vi är bättre än vad vi var mot Vitryssland igår.

Vad är det ni behöver göra bättre?

– Jag tror att vi behöver spela lite snabbare och lite rakare. Jag tror att vi behöver försöka utnyttja vår speed ännu lite mer än vad vi gjorde i den första matchen. Vi vill se till att vi tvingar tjeckerna att spela mycket i defensiv zon så vi får spela i anfallszon.

Besegrar Sverige Tjeckien kopplar de blågula ett rejält grepp om sin grupp. En eventuell gruppseger kan bli väldigt väldigt viktig. Ettan i grupp B är förmodligen det enda laget som inte behöver ställas mot favoriterna USA, Kanada eller Finland redan i en kvartsfinal. Nedsläpp mellan Sverige – Tjeckien är klockan 22 svensk tid.