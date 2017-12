Joel Mustonen firar med Ryan Lasch. Foto: Bildbyrån

Han ratades av Örebro efter förra säsongen. I kväll var han med och sänkte sitt tidigare lag. Joel Mustonen låg bakom Frölundas 3-2-vinst.

– Det är lite tur att den går igenom backen, säger han om målet.

Joel Mustonen fortsätter leverera för Frölunda. I synnerhet mot Örebro. I kväll sköt mitt i säsongen-värvningen sitt sjätte mål på blott tolv framträdanden i Frölundas tröja.

Och målet var ett av de tre som gjordes i kväll som såg till att Frölunda vann mot Örebro. Mustonen slog till under den andra halvan av den andra perioden och sköt 2-2-målet.

– Jag får en fin passning av Lasch. Det är lite tur att den går igenom backen och in i mål. Det är inte mycket att göra för målvakten, säger han till C More.

– Jag brukar söka de där lägena. Man kommer lite sent och sen testar man direkt.

Sent i slutperioden avgjorde Simon Hjalmarsson i powerplay, sedan han fått ett öppet mål. Det var hans sjätte mål för säsongen. Joel Lundqvist öppnade målgörandet för Frölunda i matchen. Ryan Lasch hade assistpoäng på samtliga mål.

Marcus Weinstock sköt Örebros båda fullträffar.