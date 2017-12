Många blev förvånade när Lucas Wallmark inte tog plats i Carolina under säsongen. Men nu får han sin chans.

Han sköt 24 mål i AHL förra säsongen och landade på 46 poäng på 67 matcher. Men trots det fina spelet blev det bara åtta NHL-matcher för Lucas Wallmark. Den här säsongen har han fortsatt imponera i farmarlaget Charlotte Checkers, men utan att kallas upp till NHL. Fram tills nu, vill säga.

Den 22-årige svensken kommer kallas upp till Hurricanes möte med mästarna Pittsburgh i natt. Anledningen är att landsmannen Marcus Krüger åkte på en skada under gårdagens träningspass och därför missar nattens match.

Marcus Kruger out of the #Canes lineup tonight. Injured in practice yesterday. Lucas Wallmark will be recalled from Charlotte, Peter said. #PITvsCAR

— Michael Smith (@MSmithCanes) December 29, 2017