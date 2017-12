Han var en av de stora hjältarna när Kanada vann JVM-guld 2005. Sedan dess har målvakten flaxat runt i hockeyvärlden. Inatt gjorde Jeff Glass NHL-debut för Chicago som 32-åring – då storspelade han och räddade 42 skott när hans lag besegrade Edmonton med 3-4 på övertid.

Jeff Glass var Kanadas förstaval i JVM 2005. Tillsammans med bland andra Sidney Crosby, Patrice Bergeron och Ryan Getzlaf kunde han fira guld efter vinst mot Ryssland i finalen med 6-1. Men efter den triumfen har karriären varit allt annat än spikrak för målvakten som hunnit fylla 32 år och har sju säsonger i KHL bakom sig med spel för bland annat Barys Astana, Sibir Novosibirsk och Dinamo Minsk.

Inatt kom så chansen han väntat på när han fick starta mellan stolparna för Chicago Blachawks i bortamötet mot Edmonton. Han tog minst sagt tillvara på möjligheten.

— Det är något jag alltid drömt om, men kanske inte trodde skulle bli verklighet, berättade målvakten efter matchen.

