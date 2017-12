Mötet Skellefteå mot Luleå brukar röra upp känslor - mycket känslor. Så också under den första perioden i dagens möte där hela SHL:s poängkung Joakim Lindström ådrog sig matchstraff efter en brysk tackling på Ryan Johnston. -- Slarvig

Mora hade ett kanonläge att knapra in poäng på Luleå. Men i stället för tio poäng skiljer det nu 16. Luleå vann med 3-1. Det var en riktigt tät match i Norrbotten. Einar Emanuelsson gav Luleå ledningen i den första perioden och det såg

Han har spenderat de fyra senaste säsongerna på nordamerikansk is. Nu kan Petter Granberg vara på väg tillbaka till Sverige. Men inte till Skellefteå som han förknippas med - utan rivalen Luleå. Petter Granberg, 25, vann JVM-guld 2012 och s

19 december, 2017

Bara Victor Olofsson har avgjort fler matcher än han har i SHL den här säsongen. I kväll slog Mattias Tedenby till igen när han sänkte Luleå med sitt 3-2-mål. - Det är alltid skönt att avgöra matcher, säger han till C More. Han har be