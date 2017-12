Het, hetare Rickard Rakell. Svensken har onekligen hittat målformen. Inatt gjorde han fjärde målet på fyra matcher när Anaheim besegrade Calgary Flames med 2-1. Det började mot New York Islanders. Sedan har Pittsburgh, Vegas och nu senast C

Idag 08:31

Han åkte över 2010 men lyckades aldrig på riktigt allvar slå sig in i New Jersey Devils. Mycket på grund av skador. I somras bytte Jacob Josefson till Buffalo och inatt gjorde han ett av målen när hans nya lag vann med 3-4 på övertid. New