Begravd i AHL av Calgary Flames. Nu kan Eddie Läck få en ny chans att återetablera sig i NHL. På lördagen blev han trejdad – och klar för sin fjärde NHL-klubb.

Eddie Läcks säsong har inte blivit vad han hoppades på. Efter att ha trejdats till Calgary Flames av Carolina Hurricanes i somras hamnade han för en dryg månad sedan i AHL efter en svag start i den nya klubben.

På lördagen tog säsongen dock en vändning för den snart 30-årige målvakten. Då blev han nämligen trejdad till New Jersey Devils av Flames i utbyte för backen Dalton Prout.

Någon omedelbar återkomst till NHL blir det emellertid inte för svensken, som vann VM-guld med Tre Kronor i våras. Han skickades per omgående till farmarlaget Binghamton Devils i AHL.

Eddie Läck, som gör sin åttonde säsong i Nordamerika, hann göra fyra matcher med Calgary innan han dumpades. På dessa hade han en räddningsprocent på 81,3 efter att ha släppt in 5,29 mål per match.

I AHL har Läck, som tidigare även spelat för Vancouver och Carolina, gjort fem matcher för Stockton Heat och stoppat 91,6 procent av skotten.

Dalton Prout, 27, har haft svårt att platsa i New Jersey den här säsongen. Innan trejden hade han bara spelat fyra NHL-matcher. Under karriären har han gjort 242 matcher för Columbus Blue Jackets och New Jersey.

TRADE ALERT: The #NJDevils have acquired goaltender @eddielack from the @NHLFlames in exchange for defenseman Dalton Prout. Lack has been re-assigned to @BingDevils, from Calgary’s AHL affiliate, Stockton @AHLHeat. https://t.co/YHD6tTihoG

— New Jersey Devils (@NJDevils) December 30, 2017