Henrik Lundqvist fortsätter att rada upp fina milstolpar den här säsongen. Under utomhusmatchen mot Buffalo Sabres på Citi Field blev han etta på listan över målvakter födda utanför Nordamerika med flest räddningar i NHL.

Henrik Lundqvist klev in i New York Rangers kasse i utomhusmatchen mot Buffalo Sabres med 20 240 räddningar under NHL-karriären. Inför nedsläpp var ryssen Nikolaj Chabibulin den enda målvakten i ligans historia som hade gjort fler räddningar än svensken och som inte var född i Nordamerika.

Halvvägs in i matchen var den 35-årige svensken dock både ikapp och om Chabibulin. Han gick därmed upp på 14:e plats på listan över målvakter med flest räddningar. Efter 3–2-segern mot Sabres har han stoppat 20 271 skott.

Martin Brodeur är den målvakt som stoppat flest puckar i NHL-historien. På 1 266 matcher för New Jersey och St. Louis stod han pall för 28 928 skott. Floridas veterankeeper Roberto Luongo är tvåa på listan med 26 739 räddningar.

Närmast framför sig på listan har Lundqvist nu legendaren Jacques Plante. Han stoppade 20 865 skott under karriären.

