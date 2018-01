Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

I morgon tisdag är det dags för de fyra JVM-kvartsfinalerna i Buffalo. Samtliga fyra sänds på svensk tv och nu står det klart vilka matcher som sänds i vilka kanaler.

Det är dags för allvar i JVM. Under tisdagen spelas alla de fyra kvartsfinalerna i turneringen i Key Bank Center, Buffalo. TV12/C More sänder tre av kvartsfinalerna medan Sveriges Television visar de svenska Juniorkronornas möte med Slovakien.

Så här ser sändningsschemat ut (svensk tid):

17.30 TJECKIEN-FINLAND – TV12/C More Hockey/cmore.se

21.30 KANADA-SCHWEIZ – TV12/C More Hockey/cmore.se

23.40 SVERIGE – SLOVAKIEN – SVT2/SVT Play

02.00 USA-RYSSLAND – TV12/C More Hockey/cmore.se

Semifinalerna i turneringen spelas på torsdag medan bronsmatch och final spelas på fredag. TV12/C More/cmore.se har första tjing på en svensk semifinal, om det blir aktuellt. Om Sverige spelar final eller bronsmatch kommer SVT att sända den.