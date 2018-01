OS-KLARA. Chad Billins, Ryan Gunderson och Noah Welch får spela OS för USA. Foto: Bildbyrån

Ryan Lasch och Andy Miele saknas. Däremot får Ryan Gunderson, Chad Billins och Noah Welch äran att representera USA vid OS i Sydkorea nästa månad. Det meddelar det amerikanska ishockeyförbundet på Twitter.

Det är bara en och en halv månad kvar till OS i Pyenogchang i Sydkorea. På nyårsdagen släppte det amerikanska ishockeyförbundet truppen till ishockeyturneringen, en trupp som innehåller tre stycken SHL-spelare.

Men nej, det handlar varken om Frölundas Ryan Lasch eller Malmös Andy Miele. I stället har förbundskaptenen Tony Granato valt att ta ut backtrion Ryan Gunderson, Brynäs, Chad Billins, Linköping, samt Noah Welch, Växjö.

Andra SHL-bekantingar i USA:s innefattar Bobby Butler (ex-Modo), Chad Kolarik (ex-Linköping), Broc Little (ex-Linköping) och Garrett Roe (ex-Linköping). Dessutom har fjolårets stora straffhjälte i JVM-finalen mot Kanada, Troy Terry, blivit uttagen till spel. Han spelar collegehockey för University of Denver just nu.

TRUPPEN

Målvakt:

Ryan Zapolski, Jokerit (KHL)

* – ytterligare två målvakter kommer att tas ut

Backar:

Chad Billins, Linköping (SHL)

Jonathon Blum, Sotji (KHL)

Will Borgen, St. Cloud State University (NCAA)

Matt Gilroy, Jokerit (KHL)

Ryan Gunderson, Brynäs (SHL)

Bobby Sanguinetti, Lugano (NLA)

Noah Welch, Växjö (SHL)

James Wisniewski, Kassel (DEL)

Forwards:

Mark Arcobello, Bern (NLA)

Chris Bourque, Hershey (AHL)

Bobby Butler, Milwaukee (AHL)

Ryan Donato, Harvard (NCAA)

Brian Gionta, klubblös

Jordan Greenway, Boston University (NCAA)

Chad Kolarik, Adler Mannheim (DEL)

Broc Little, Davos (NLA)

John McCarthy, San José (AHL)

Brian O’Neill, Jokerit (KHL)

Jim Slater, Fribourg-Gottéron (NLA)

Garrett Roe, Zug (NLA)

Ryan Stoa, Spartak Moskva (KHL)

Troy Terry, University of Denver (NCAA)