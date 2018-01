"DET ÄR NU DET ROLIGA BÖRJAR" Sverige är klar gruppetta efter en ny seger mot Ryssland. Hör Rasmus Dahlin om den otroliga segersviten på 44 raka matcher. #jvm #rasmusdahlin #kung #nyåribuffalo

A post shared by Hockeysverige Official (@hockeysverige_se) on Dec 31, 2017 at 10:24pm PST