Linus Sandin Foto: Bildbyrån

Han hade spelat 27 matcher men bara stått för två assistpoäng. Då styrde Linus Sandin in sitt första SHL-mål och tog Rögle till segern mot Djurgården.

– Jag försöker bara styra Reideborn, säger han till C More.

Efter en stark säsong i Almtuna valde Rögle att ge Linus Sandin chansen i SHL till den här säsongen. Men omställningen har varit svår, inte minst sett till produktionen. Det dröjde till 2018, eller match 28 om ni så vill, innan det första målet kom.

Men när det väl kom var det viktigt. Sandin stod framför kassen i powerplay och styrde in pucken – eller? Han fick målet officiellt, men frågan är om han var på pucken.

– Det är enväldigt bra fråga. Jag försöker störa Reideborn där egentligen. Det var skönt att se att den gick in.

Målet var minst sagt efterlängtat.

– Det vore skönt om det kom, säger han.

Rögle vann med 2-1 och tog sin in i kampen om platserna i ingenmansland igen. Craig Schira öppnade lagets målskytte, medan Linus Johansson gjorde Djurgårdens enda mål i den tunga förlustmatchen.