Henrik Lundqvist trivs utomhus. I sin fjärde match under bar himmel tog han sin fjärde seger med sitt New York Rangers. Detta efter en 3–2-seger efter förlängning i mötet med Buffalo Sabres och Robin Lehner på Citi Field. – Fem mot fem är

Henrik Lundqvist fortsätter att rada upp fina milstolpar den här säsongen. Under utomhusmatchen mot Buffalo Sabres på Citi Field blev han etta på listan över målvakter födda utanför Nordamerika med flest räddningar i NHL. Henrik Lundqvi

Igår 12:30

Det är precis 25 år sedan Peter Forsberg svarade för ett av hockeyhistoriens mer imponerande rekord. Under JVM i Sverige 1993 stod "Foppa" för 31 poäng på sju matcher. Så här i jubileumstider har vi bjudit in "Foppa" till Old School Hockey f