Mattias Ritola. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson

IK Pantern har gjort sig kända för att vara ett lurigt lag att möta. När formstarka Leksand kom på besök stod de emot bra. Men det var ändå masarna som vann tillslut på Malmö Isstadion med 2-5.

Sett till matchbilden var det egentligen inget snack. Leksand var det bättre laget över 60 minuter.

— Jag tycker vi gör en riktigt bra match, summerade Mattias Ritola för C More efteråt. Just Ritola gjorde det viktiga 4-2-målet och hade dessutom en assist i matchen.

GJORDE SITT FÖRSTA MÅL

Det var också Leksand som inledde målskyttet i matchen när unge backen Filip Johansson sköt in 0-1. Det var 17-åringens första mål i den Hockeyallsvenska karriären.

— Det är såklart kul. Jag försökte bara få den på mål. Bra trafik framför och han såg inte så mycket målvakten, sa han.

Anton Karlsson, Alex Friesen och Matt Carey gjorde Leksands övriga mål i matchen. Olle Liss och Martin Janohls målade för Pantern.