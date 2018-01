Kanada körde över Schwiez med 8-2 i kvartsfinalen. Men schweizarna försökte med olika medel psyka kanadensarna. Det gav oss märkliga scener i den första periodpausen. Kanadas målvakt Carter Hart vill alltid lämna isen sist av samtliga spelare. Något som motståndarna försökte utnyttja.

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Schweiz tog till alla medel för att försöka stoppa Kanada i gårdagens kvartsfinal. Men Kanada hade 3-0 redan efter första perioden och då testade Schweiz en typ av psykning för att få motståndarnas målvakt ur balans. När första perioden tog slut gick alla spelare i Schweiz in i omklädningsrummet för att ladda upp inför andra perioden. Alla utom en. Laget valde att lämna kvar andramålvakten Matteo Ritz på isen. Något som skapade huvudbry hos den kanadensiska förstamålvakten Carter Hart.

Hart har nämligen en rutin som gör att han måste lämna isen sist av samtliga spelare. Så det hela slutade med att både Hart och Ritz stod kvar på isen medan ismaskinerna började spola om isen inför andra perioden.



Cart lämnar isen och Ritz tror att segern är i hamn – men icke. Foto: Hockeysverige.se

Det var märkliga minuter som utspelade sig där Schweiz andramålvakt inledde stretching och såg helt obrydd ut. Hart stod under flera minuter och väntade tålmodigt. Men till slut gav han ändå upp – trodde alla.

Carter Hart klev av isen och gömde sig i spelartunneln. När sedan Ritz trodde att han vunnit kampen så klev han givetvis av. Då hoppade Cart ut på isen igen till publikens stora jubel och gjorde en segergest mot publiken.

Kanada vann även matchen med 8-2 och är nu i semifinal mot Tjeckien.

Carter Hart has a superstition where he has to be the last player off of the ice. The Swiss backup goalie wasn't leaving the ice during the intermission, so Hart pretended to leave and came back out pic.twitter.com/R7WtK18oEB

— Brady Trettenero (@BradyTrett) January 2, 2018