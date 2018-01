Det blir USA som de svenska Juniorkronorna ställs emot i torsdagens semifinal i JVM. Amerikanerna vann en rysare mot Finland i natt efter att Kieffer Bellows klivit fram som den stora matchvinnaren i kvartsfinalen mot Ryssland.

Kieffer Bellows spelade en nyckelroll för USA redan när man tog hem JVM-guldet i Montréal i fjol. Bland annat genom att bli målskytt i finalen mot Kanada.

I årets turnering har den av New York Islanders-draftade forwarden tagit ytterligare ett kliv. I kvartsfinalen mot Ryssland i natt sköt han två av målen i USA:s 4–2-seger och gick upp i ledningen i turneringens målliga.

Bellows, son till den legendariske NHL-forwarden Brian Bellows, avgjorde matchen med sitt 3–2-mål 7.29 före slutet. Backen Dylan Samberg dumpade ned pucken i sarghörnet och den amerikanske forwarden hann först på sargstudsen. Med ett rykande skott överrumplade han målvakten Vladislav Sukjatjov och fick in segermålet.

