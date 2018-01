USA:s östkust har de senaste dagarna drabbats av tufft vinterväder. Nu skjuts nattens möte mellan Boston och Florida upp. Detta på grund av annalkande storm.

Det är NHL som meddelar att vinterovädret gör det omöjligt att genomföra matchen, då stormen påverkar Bostons hemmaarena, TD Garden. Nytt speldatum är inte fastställt.

Från nordamerikanska medier rapporteras det om att det väntas komma extremt mycket snö över delstaten Massachusetts och det pratas i termer av ”bomb cyclone” om hur snön väntas falla.

Tonight’s game between the @FlaPanthers and @NHLBruins at @TDGarden, NHL Game No. 616, has been postponed due to the severe winter storm impacting the area.

The date and time of the rescheduled game will be announced at a later date.

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 4, 2018