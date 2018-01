Slagsmål redan vid första nedsläpp. Då slet Torontos Nazem Kadri av en ansenlig bit av San José-veteranen Joe Thorntons omtalade skägg.

– Jag trodde jag var hockeyspelare, inte en barberare, skämtade Kadri efter Torontos 3–2-seger.

Nattens drabbning mellan Toronto Maple Leafs och San José Sharks i Air Canada Centre fick en minst sagt udda start. Redan vid första nedsläpp hamnade hemmalagets center Nazem Kadri och gästernas Joe Thornton i en konflikt som man valde att lösa med knytnävarna.

Själva uppgörelsen var inget att skriva hem om. Det var däremot upptäckten som gjordes när det hela var över. Under slagsmålet hade Kadri, i ett försök att få grepp om Thorntons tröja, nämligen tagit ett rejält grabbatag om veterancenterns väldokumenterade skägg. När fajten sedan var över visade det sig att Kadri faktiskt slitit loss en ganska ansenlig del av skägget.

Nazem Kadri, som även lämnade isen som målskytt, hävdade själv efteråt att det var en olyckshändelse. Men han kunde inte låta bli att skämta om händelsen.

– Jag trodde jag var en hockeyspelare, inte en barberare, skrockade han när reportrarna intervjuade honom efter matchen.

– Det var han som frågade mig, han som initierade och tyckte att vi skulle slåss, så det kändes som jag var tvungen att stå upp. Det var inget beslut. Det gick inte att backa undan, sade han om hur själva slagsmålet startade.

Joe Thornton's beard chunk is now a souvenir thanks to Nazem Kadri (Via – @JonnyRoot_) pic.twitter.com/fhUrV9aBMi

— Sportsnet (@Sportsnet) January 5, 2018