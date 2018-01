Jimmie Ericsson gjorde comeback på hemmaplan. Foto: Bildbyrån

Jimmie Ericsson uppmärksammades inför nedsläpp för sina 500 matcher i SHL. Men han kunde inte förhindra Skellefteås fjärde raka förlust i hans första hemmamatch sedan comebacken i laget. Linköping vann med 2-3.

Det var Andrew Gordon som skulle ge gästerna ledningen i slutet av den andra perioden. Den andra blev mållös och Skellefteå visade upp oförmåga att göra mål. En oförmåga som hängt i sedan andra perioden mot Malmö den 2 januari.

— Det är klart att det är frustrerande när inte pucken går in, sa Oscar Möller till C More i den andra pausen.

Han verkade dock hysa gott hopp om att målskyttet skulle lossna.

— Det är bara fortsätta nöta, sa han.

Linköpings junior Olle Lycksell blev dock den som gjorde nästa mål i matchen när han snappade upp pucken efter Skellefteåslarv och pillade in den under Joni Ortios benskydd.

Efter 154 mållösa minuter spräckte så äntligen Skellefteå nollan när Jonathan Pudas fick på en riktig projektil som överlistade Jonas Gustavsson i Linköpings mål. Jimmie Ericsson fanns med i förarbetet.

Slutet blev dramatiskt. Linköping kunde ta ledningen på straff genom Nick Sörensen sedan Joni Ortio hoppat tillbaka in på isen efter att åkt ut för att släppa in en sjätte utespelare.

Skellefteå gav sig dock inte. Pontus Petterström krigade in pucken med 55 sekunder kvar. Men närmare än så kom de inte och den fjärde raka förlusten var ett faktum.