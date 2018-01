Christoffer Ehn gjorde första målet. Foto: Bildbyrån

Inför matchen hyllades den förre Djurgårdsmålvakten Mikael Tellqvist av ett fullsatt Hovet som firade Järnkaminernas dag. Men det skulle bli ett tråkigt slut för hemmapubliken – Frölunda var nämligen starkast och kunde vinna med 1-4.

Det var en svängig första period med mycket spel fram och tillbaka Hovet bjöds på. Christoffer Ehn har varit i måltagen på senare tid och det var han som fick äran att spräcka målnollan i matchen.

— Det är skönt att se puckarna gå in. Det kommer från hårt jobb, sa Ehn till C More i pausen.

Innan perioden var över skulle Djurgården kvittera när Patrik Lundh styrde i ett skott från Marcus Högström i powerplay.

Men Frölunda är formstarka för tillfället och i den andra perioden kunde Carl Grundström ta göteborgarna till ledningen när han påpassligt höll sig framme och stötte in pucken bakom Joacim Eriksson i Djurgårdens mål.

— Det är bra fart och hög intensitet. En väldigt rolig match att spela, summerade Grundström sina intryck i den andra pausen.

Ryan Lasch petades från USA:s OS-lag häromdagen. Efter nästan halva den tredje perioden satte han dit mycket viktiga 1-3 till Frölunda. Detta efter att publiken börjat skrika igång Djurgården, som var nära kvittering vid några tillfällen.

Victor Olofsson avslutade sedan målskyttet på Hovet när han snärtade in 1-4 i powerplay.