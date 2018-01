Ove Molin har en hel del att prata med sina spelare om efter de två senaste matchernas ras. Foto: Bildbyrån

För andra matchen i rad rasade Karlskrona ihop under en period och släppte in fem mål. Det räckte för Malmö ikväll när skåningarna kunde vinna med 3-6.

Karlskrona var i ledning efter den första perioden med 1-0 genom mål av Henrik Nilsson. Men de hade bud på mer, exempelvis prickade Per Ledin stolpen.

I förra matchen mot HV71 släppte Karlskrona in fem mål i den tredje perioden. Idag släppte de in lika många, fast i den andra perioden när Robin Alvarez (2), Daniel Zaar, Kim Rosdahl och Lars Bryggman såg till att Malmö hade en stabil fyramålsledning med lite drygt två minuter kvar av perioden.

— De förtjänade inte så många mål. Men så är det ibland, sa Marcus Paulsson till C More i pausen och fortsatte.

— Det har hänt många gånger att vi gjort en bra förstaperiod och sen tappat i andra. Vi har gjort upphämtningar innan. Två mål är inte omöjligt.

Två mål? Ja, så var det inför den tredje perioden, för i slutet av den andra reducerade nämligen Mattias Guter och Joachim Rohdin för hemmalaget. Detta efter att målvakten Henrik Lundberg tackat för sig efter 1-5 och ersatts av Johannes Jönsson.

Karlskrona gjorde ett försök att komma ikapp i den tredje perioden, men Malmö höll undan och Jens Olsson kunde i slutet skicka in 3-6 i tom målbur.