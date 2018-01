Sebastian Aho efter sitt första mål i NHL. Foto: Hockeysverige.se

Det har varit en lång väg för Sebastian Aho till NHL. Men när han väl fick chansen tog det inte lång tid att göra första målet. Sent på söndagen slog 21-åringen till med karriärens första NHL-mål.

– Jag hörde bara att alla började jubla och då förstod jag att jag hade tryckt dit den, säger Aho till hockeysverige.se.



NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Kylan håller staden New York i ett järngrepp. Men New York Islanders svenska back Sebastian Aho är stekhet. I söndagens match mot New Jersey slog 21-åringen till med karriärens första mål i NHL. Målet kom i powerplay, i Aho:s blott tredje NHL-match.

– Jag såg aldrig att den gick in faktiskt. Jag hörde bara att alla började jubla och då förstod jag att jag hade tryckt dit den. Det är svårt att beskriva hur det känns, det är bara ren lycka. Det var rätt häftigt faktiskt, berättar målskytten och ler stort.

Hur länge har du drömt om det här?

– Sedan man var liten grabb och såg upp till (Nicklas) Lidström, (Peter) Forsberg och alla som spelade här borta. Det är väl 15 år som man har drömt om att först och främst få spela här och sedan få göra en kasse liksom.

Den puck som betydde reducering till 3-4 i matchen hoppas Aho få behålla.

– Jag tror någon tog hand om den. Jag såg i ögonvrån att det var någon som åkte och hämtade pucken. Det hoppas jag!

Får den en hedersplats i hemmet?

– Haha, nej jag vet faktiskt inte. Den blir väl liggandes någonstans i lägenheten. Men den ska jag ha kvar. Det är klart.



Sebastian Aho (vänster) jublar efter karriärens första NHL-mål. Foto: Bruce Bennett / gettyimages

AHO HADE MER ATT BJUDA PÅ: ”EXTRA SPECIELLT”

Men Sebastian Aho var inte nöjd med att ”bara” göra karriärens första NHL-mål. Strax därefter slog han passningen till Cal Clutterbuck som satte dit 4-4 för Islanders.

– Vi hade några byten där vi hade ganska bra press på dem. Jag hittade Clutterback med passen och han tryckte bara dit den. Det var också skönt.

Hemmalaget hade hämtat upp underläge 2-4, och det kan man till stor del tacka Aho för. Matchen fick avgöras på straffar och där lyckades Ahos lag även knipa segern. Vilken kväll för den tidigare Skellefteå-spelaren!

Att ditt mål och assist blir så pass avgörande för matchen. Hur känns det?

– Det känns grymt skönt. Sedan jag kom upp så har vi inte lyckats vinna någon match. Det blir lite extra speciellt när vi gör det på det här sättet. En upphämtning i tredje och få vinna det på straffar. Det var absolut skönt att få vinna en match.

Grattis till målet!

– Tack så mycket.

Här nedan finns även en videointervju med Aho: