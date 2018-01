I Nordamerika kom det under dagen uppgifter som sade att Linus Söderströms säsong är över. Uppgifter som inte stämmer, enligt HV71:s sportchef Johan Hult.

– Vi har hört fyra till sex veckor – och den informationen fick vi efter operationen, säger han till hockeysverige.se.

Det var NewsDays Islanders-journalist Arthur Staple som på måndagseftermiddagen twittrade ut att han fått höra att Linus Söderströms säsong är över, efter den bukoperation han nyligen genomgått. Söderström var på plats under Islanders senaste match, och då ska Staple ha hört uppgifterna.

Men det stämmer inte, säger HV71:s sportchef Johan Hult.

– Nej, vi har ingen annan info än den vi hört tidigare, att det skulle ta fyra till sex veckor. Och den informationen fick vi efter att att han gjorde operationen, säger sportchefen till hockeysverige.se.

Så Staples uppgifter stämmer inte.

– Nej, jag blev mer: ”Vad menar han?” när jag hörde om det där. Det där är ingenting vi hört.

– Det känns som att någon borde berättat om det för oss om det är så att Linus säsong är över, lägger han till med ett skratt.

Operationen gjordes nämligen inte i Sverige.

– Nej, Islanders ville ta över honom då. Så operationen skedde i Islanders regi, säger Hult innan han återigen påtalar att de inte fått några nya uppgifter kring målvaktens skadeläge.

– Vi sitter inte med någon annan information än den vi fått tidigare.

HV-supportrarna kan andas ut, alltså. Guldhjälten Linus Söderström är tillbaka i spel om några veckor igen.

The #Isles are off this week, but the hits keep on coming. Goalie prospect Linus Soderstrom was at Barclays Center yesterday — hearing he's had season-ending surgery.

— Arthur Staple (@StapeNewsday) January 8, 2018