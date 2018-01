Foto: All Over Press

Linus Ullmark kan få säsongsdebutera i NHL inom kort. Han kallades idag upp till Buffalo. Samtidigt hopar sig några frågetecken kring landsmannen Robin Lehner.

Linus Ullmark är en av sex svenskar som tagits ut till att spela AHL:s All star-match. Nu kommer nästa belöning för det fina spelet han visat upp i farmarligan. Målvakten är uppkallad till Buffalo Sabres, bekräftar klubbens PR-konto på twitter.

Landsmannen Robin Lehner har ryktats vara på väg bort från Buffalo, och trejdryktena intensifieras säkert nu. Men svensken ska ha fått ett skott som tog olyckligt i Sabres senaste match, så det kan lika gärna vara av den anledningen Linus Ullmark kallats upp till Sabres. Klubben själva har inte kommenterat huruvida Lehner är skadad eller inte.

Ullmark har vunnit 17 av 26 matcher i AHL vilket är bäst i ligan. Han är fyra i statistiken över räddningsprocent, med 92,8. Tidigare har han spelat 21 matcher i NHL och vunnit åtta av dessa.

Den här säsongen har den tidigare Honken Trophy-vinnaren emellertid inte fått spela någonting i NHL.

The Buffalo Sabres today announced the team has recalled defenseman Brendan Guhle and goaltender Linus Ullmark from the Rochester Americans (AHL).https://t.co/VbFiydUuv2

— Sabres PR (@SabresPR) January 8, 2018