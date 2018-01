Sveriges Sebastian Aho (vänster) och Finlands Sebastian Aho (höger). Foto: Hockeysverige.se och gettyimages (höger)

Sebastian Aho gjorde sitt första mål och assist för New York Islanders i NHL i går. 21-åringen försöker gör sig ett namn i världens bästa liga – men namnet är redan etablerat i NHL.

– Jag ska försöka ta tillbaka mitt namn igen, säger Aho och skrattar.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det ser ut som att Sebastian Aho håller på att etablera sig i NHL. Under söndagen hade den tidigare Skellefteå-backen kanske sitt livs kväll. I New York Islanders möte med New Jersey Devils gjorde den svenske backen karriärens första NHL-mål.

– Jag såg aldrig att den gick in faktiskt. Jag hörde bara att alla började jubla och då förstod jag att jag hade tryckt dit den, säger Aho till hockeysverige.se efter matchen.

– Det är svårt att beskriva hur det känns, det är bara ren lycka. Det var rätt häftigt faktiskt, berättar målskytten och ler stort.

Den svenska backen har nu satt sitt namn i målprotokollet och är kanske på väg att göra sig ett namn i ligan. Men det lustiga är att namnet redan är tillbaka redan är etablerat i NHL. I Carolina Hurricanes spelar nämligen finländaren och forwarden Sebastian Aho. Någon annan har redan satt namnet på NHL-kartan.

– Jag försöker att ta tillbaka det igen, säger svenska Sebastian Aho och skrattar.



Sebastian Aho jublar efter sitt första NHL-mål. Foto: Bruce Bennett / gettyimages

”JAG HAR SIGNERAT ETT ANTAL FOTON AV HONOM”

Efter två poäng i sin tredje NHL-match är han åtminstone en bit på vägen. Problemet är bara att Carolinas och Finlands forward Sebastian Aho gjorde 49 poäng på 82 matcher som rookie förra säsongen. I år är han redan uppe i 33 pinnar på de 41 första matcherna. På 20-åringens meritlista finns dessutom även ett JVM-guld, VM-silver och en finsk ligatitel.

Det gör att finländaren just nu är ett lite mer bekant ansikte i hockeyvärlden. Något som gör att det för Sveriges Sebastian Aho har uppstått roliga och dråpliga situationer

– Det är konstigt. Jag har signerat ett antal foton av honom. Ganska roligt, säger han och skrattar igen.

Så när någon ger dig ett foto av den andre Sebastian Aho, vad gör du då?

– Haha. Ibland ger jag bara tillbaka det och ibland så signerar jag det bara.



Sveriges Sebastian Aho (vänster) och Finlands (höger). Foto: Bruce Bennett/Getty Images

”KÄNNER MIG GANSKA BEKVÄM UTE PÅ ISEN”

Namnet Sebastian Aho har alltså redan slagit igenom i NHL. Men känns det här som ditt genombrott i världens bästa liga?

– Nja, jag vet inte. Svårt att säga. Jag har bara varit uppe i tre matcher. Men jag har försökt göra mitt bästa och känner mig ganska bekväm ute på isen. Jag har oturligt nog varit inne på några mål bakåt, men annars tycker jag att det har känts ganska bra. Det är roligt att spela här. Det är häftigt.

I senaste matchen fick Sebastian Aho spela med ett annat etablerat namn i NHL och New York Islanders. Han bildade nämligen backpar med amerikanen Nick Leddy.

– Jag har gjort något byte med honom tidigare. Men inte en hel match. Han är otroligt bra på allt. Han är rörlig och kan spela pucken som ingen annan. Det gör det enkelt att få spela med en sådan spelare också.



Backen Sebastian Aho i Skellefteå AIK. Foto: Ola Westerberg / Bildbyrån

SKADOR ÖPPNAR UPP MÖJLIGHETER

Innan söndagens succé lämnades han dock utanför truppen under en match. Men förutom de första NHL-poängen så finns det en hel del som talar för att han kan få spela en hel del NHL-matcher den här säsongen. Islanders backsida börjar bli tunn. Calvin de Haan och Johnny Boychuck är skadade. Den förstnämnda ser till och med ut att bli borta hela säsongen.

– Vi får se. Vi går på uppehåll här nu och då antar jag att jag åker hem och spelar med Brigdeport i AHL igen. Efter det får vi se hur det blir.

Men man ökar sina chanser rejält sina genom att göra två poäng i samma match…

– Absolut. Det hoppas jag, säger Aho med ett leende innan han bombarderas av frågor från den amerikanska pressen.