Foto: All Over Press

Trots att han nätade i sin säsongsdebut i NHL skickas Lucas Wallmark ned till AHL. Det bekräftar Carolina.

Nej, Carolina tycks fortfarande inte vara helt sålda på Lucas Wallmark. Trots att han är en fruktad spelare i AHL får han inte chansen fullt ut i NHL. Förra säsongen blev det bara åtta matcher och den här svängen blev det bara två. Svensken är nämligen nedskickad till Charlotte i farmarligan igen, skriver Hurricanes på twitter. Detta trots att Wallmark gjorde mål i säsongsdebuten i NHL. Hans första i den hittills korta NHL-karriären.

Anledningen är att Carolina aktiverat Lee Stempniak från skadelistan. Då anser man helt enkelt sig inte ha plats för Lucas Wallmark i Hurricanes trupp.

I AHL har svensken gått urstarkt med sju mål och totalt 23 poäng som facit på de 20 matcher han representerat laget.

Lucas Wallmark has been reassigned to @CheckersHockey.

— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) January 8, 2018