Adam Boqvist Foto: Bildbyrån

Det här blev den sista dagen i Almtuna för Adam Boqvist. Nu återvänder superlöftet till Brynäs igen, skriver UNT.

Adam Boqvist har de fem senaste matcherna spelat med Almtuna i HockeyAllsvenskan. Men nu återvänder jättelöftet till Brynäs igen. Det bekräftar Almtunas huvudtränare Marcus Ragnarsson för Upsala Nya Tidning. Om han kan komma att återvända till Uppsalaklubben under säsongen är oklart.

– Jag vet inte vad Brynäs tänker sig med honom, säger Ragnarsson till UNT.

Almtuna har, sedan Gustav Lindström nu återvänt från JVM-äventyret, sju backar under kontrakt. Det kan bli aktuellt att värva in en till spelare.

– Efter 15 februari är det ju stängt (för övergångar). Men om vi ska gå in i ett kval måste vi ju ha åtta backar som kan spela, säger Ragnarsson.

BRYNÄS TOPPBACK SKADAD

Så sent som igår släppte TSN:s Craig Button sin nya draftranking. Då återfanns Boqvist på andraplats, bakom Rasmus Dahlin. Den 17-årige backen har noterat en assistpoäng på åtta SHL-matcher under säsongen.

Brynäs har nu stjärnbacken Ryan Gunderson skadad, vilket kan öppna upp för Boqvist. Han är i nuläget åttondeback i laget. Gunderson försvinner sen även iväg några matcher under OS i Sydkorea, då han är uttagen i det amerikanska laget. Förutsatt att hans skadade finger hinner läka, förstås.