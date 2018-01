Han var en av de bästa spelarna i det kanadensiska JVM-laget som vann guld förra veckan. Cale Makar belönades därför med en OS-plats – men tackade nej.

Cale Makar draftades i somras som nummer fyra totalt av Colorado Avalanche. Han har den här säsongen spelat sitt första år för UMass i collegeligan NCAA och var förra veckan med och vann JVM-guld. Han stod för åtta poäng på sju matcher under turneringen.

Och om bara några veckor hade han kunnat dra på sig landslagströjan igen. 19-åringen blev nämligen erbjuden en plats i det kanadensiska OS-laget. Men valde att tacka nej. Det skriver TSN:s insider Darren Dreger på twitter.

Ett ganska häpnadsväckande val av backen, som i stället alltså valde att fokusera på sina studier nu under våren.

Tidigare har det spekulerats i att både Jordan Kyrou och Sam Steel, som också var med och vann JVM-guld, ska vara aktuella för en plats i OS-laget. Huruvida de fått en förfrågan eller icke är däremot inte känt i dagsläget.

Sources say Hockey Canada offered Dman, Cale Makar a spot on the Olympic team. However, it sounds like he has respectfully declined.

— Darren Dreger (@DarrenDreger) January 10, 2018