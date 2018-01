Det råder kaos i Buffalo Sabres. Idag ska ett storbråk ha utbrutit på lagets träning. Inblandade: Justin Falk, Zach Bogosian och framför allt Evander Kane.

Buffalo har återigen en mardrömssäsong i NHL och är jumbo i den östra konferensen. Alla spelare utom Jack Eichel har gjorts tillgängliga för trejd och lagmoralen har inte direkt varit på topp. Det fick vi om inte annat bevis för idag.

Under ett träningspass utbröt ett storbråk idag. Evander Kane ska ha råkat i luven med Zach Bogosian. Bogosian ådrog sig en skada efter en tackling och kunde inte ta sig av isen för egen maskin.

I turbulensen ska även en annan back, Justin Falk, ha tappat humöret rejält och klart och tydligt meddelat Evander Kane vad han tycker om honom. Han ska ha åkt fram till Kane och bland annat skrikit att han ska hålla käft, och även tillagt:

– Du är självisk.

Därefter ska han ha gett forwardsstjärnan en knuff, uppger Bill Hoope på Times Herald.

Frågan är om Evander Kane blir kvar i Buffalo så mycket längre. Under matcherna har han levererat gott om poäng, och han leder interna skytteligan på 16 mål, men han har ett minst sagt befläckat rykte. Redan under tiden i Winnipeg tvingade han sig själv bort från klubben. Innan dagens kontrovers har han även varit skandalomsusad utanför isen. Framför allt har han misstänkts för sexbrott, likt sikt namne Patrick. Nu är frågan hur länge han blir kvar i Sabres.

Det finns ännu inga större detaljer om vad som föranledde kaoset på träningen.

Bogosian slams hard into the wall, needs to be helped off the ice. Looked like he couldn't put any weight on his left leg #Sabres @WKBW pic.twitter.com/eDa2RWKJNd

— Matthew Bové (@Matt_Bove) January 10, 2018