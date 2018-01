Marcus Davidsson. Foto: BILDBYRÅN

Marcus Davidsson var snubblande nära ett JVM-guld i Buffalo. Bara dagar efter finalförlusten mot Kanada var han under torsdagen tillbaka i SHL. Och det var en 19-åring som såg till att bli matchhjälte direkt. Davidsson sköt segermålet i Djurgårdens blixtsnabba vändning borta mot FBK.

– Jag var lite trött på att förlora efter JVM-finalen, så det var jäkligt skönt med en vinst idag, säger Davidsson till hockeysverige.se.



KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Djurgården har haft en tung period under jul- och nyårs-helgerna. Laget har saknat en hel del tongivande spelare. Inte minst Andreas Enqvist som fortfarande är skadad. Man har dessutom fått klara sig utan båda JVM-spelarna Axel Jonsson Fjällby och Marcus Davidsson. En sjuk Fjällby spelade inte bortamatchen mot Färjestad. Men Davidsson var tillbaka i truppen och på isen efter äventyret i Buffalo.

– Det var grymt kul. Skönt att komma tillbaka till laget, säger en jetlaggad 19-åring efter bortavinsten mot FBK.

– I natt kunde jag ändå sova rätt bra men på bussresan hit kunde jag ändå sova hela tiden om jag ville. Så man är fortfarande lite inne i USA-tiden.

Forwarden är tillbaka från ett äventyr som slutade med silver efter förlust i finalen. Men det är en förlust som han har lagt bakom sig och blickar framåt.

– Jag tänker inte på det så mycket längre. Jag tänker inte alls på det.

– Det är inte lätt att ta silver, ännu svårare att ta guld såklart. Men silver är det ändå inte många som har åstadkommit. Jag är stolt över det vi gjorde.



Marcus Davidsson efter segermålet till 3-2. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

”VERKLIGEN VÄRDA ATT VINNA”

Stolt kan han även vara över matchen mot Färjestad. För vilken återkomst i Djurgårds-tröjan han stod för. Trots stort spelövertag var DIF illa ute i målkolumnen. Men i tredje perioden kom vändningen från 1-2 till 3-2 på åtta (!) sekunder. Och det var Davidsson som blev stor matchhjälte med sitt mål till 3-2.

– Vi stack framåt direkt på tekning. Jag såg att (Gustav) Possler skulle gå runt sin back, så då åkte jag bara in i ytan och hoppades på att han skulle hitta mig, och det gjorde han jäkligt bra.

– Sedan tänker man inte så mycket, jag försöker bara få in pucken. Det var jäkligt skönt när den låg inne i nätet.

Ett Djurgården som egentligen spelade bra under i hela matchen, men hade svårt att få utdelning.

– I fem mot fem spelade vi jättebra långa stunder. I powerplay var det inte lika bra. Men så som vi spelade i fem mot fem var vi verkligen värda att vinna. Det såg man också på skottstatistiken .

Även Davidsson såg väldigt bra ut långa stunder. Och fylld av energi. Trots många matcher på få dagar under JVM.

Hur var det med energin efter en lång JVM-turnering?

– Jag känner mig pigg. Jag har mycket energi. Snarare att jag har mer energi än innan jag åkte.

– Resan i JVM var väldigt rolig. Jag var lite trött på att förlora efter finalen, så det var jäkligt skönt med en vinst idag



Marcus Davidsson (andra spelare från vänster) med JVM-silver om halsen. Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

”JAG ÄR IMPONERAD”

Just farten och energi är något som Djurgårdens tränare Robert Ohlsson sätter fingret på hos Davidsson.

– Riktigt häftigt att se honom att komma in med självförtroende och farten som han har. När han åkte till JVM så var han precis så här bra som han var idag. Jag hoppades att han skulle konservera det och ha samma fart och samma spel i sig. När han är trygg och har bra självförtroende så är han så här duktig. Jätteroligt att han fick avgöra. Bra kedja med Possler och Jonathan (Davidsson), de tre var väldigt vägvinnande för oss, säger Ohlsson och tillägger.

– Jag är imponerad. Väldigt väldigt bra under JVM också av det jag såg och fick höra av Tomas (Montén). Det var glädjande.

Hur gör man för att JVM-spelarna inte ska tappa energi efter turneringen?

– Det vet du aldrig. De fick ledigt två dagar och Axel blev sjuk och Marcus var frisk. Han kunde börja träna och komma in i det. Mycket handlar om att lämna och stänga den dörren som har varit. Det har varit mycket glädje och mycket roligt. Men man får försöka stänga den dörren och så får man öppna dörren till vår resa i Djurgården och fokusera på den. Det var väl egentligen det jag bad honom om i samtalet vi hade.

Med Marcus Davidsson tillbaka är Djurgården ett vinnande lag igen.

– Vi gillar att spela med fart och skridskostark ishockey. Desto mer skridskostarka spelare vi har desto mer kommer vår hockey till sin rätt. Där är Marcus väldigt viktigt. Han har farten.