Han har stått för en stark säsong hittills i AHL för Rochester Americans. Nu väntar troligtvis första NHL-starten sedan i våras för Linus Ullmark.

Med 17 segrar på sina 26 matcher är Linus Ullmark för tillfället en av AHL:s hetaste målvakter. Inatt får han dessutom högst troligt säsongsdebutera i NHL när Buffalo tar emot Columbus på hemmaplan.

GM Jason Botterill ska ha önskat målvakten lycka till inför kvällen med ord som ”gå ut och ha kul” och ”du har förtjänat detta”.

Considering Jason Botterill just told Linus Ullmark to have fun tonight and he deserves it, I’ll go out on a limb and say he’s starting in goal for Sabres tonight.

— John Vogl (@BuffNewsVogl) January 11, 2018