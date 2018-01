Jan Mursak. Foto: Bildbyrån

Det var upplagt för rivalmöte i Kinnarps Arena under torsdagskvällen. Det blev Frölunda som vann med 3-5 efter att ha vänt underläge – men de var nära att tappa matchen i slutet.

Det var HV71 som öppnade matchen bäst och redan efter tre minuter snärtade Martin Thörnberg in pucken bakom Johan Mattsson i Frölundas mål. Men ju längre perioden led, desto mer tog Frölunda över och i mitten av den första perioden kunde göteborgarnas nyförvärv Jan Mursak kvittera när han avslutade distinkt bakom Fredrik Pettersson Wentzel.

— Skönt att göra mål i första matchen, sa slovenen till C More i den första pausen.

Innan den första periodens slut skulle Frölunda också ta ledningen när Victor Olofsson tryckte till och gjorde mål.

TVÅ MÅL I DEBUTEN

I sin första match för klubben passade Jan Mursak på att göra 1-3 i powerplay och bara minuter senare ökade Ryan Lasch på till 1-4.

— Jag tycker vi kommer ut starkt, men sen tycker jag vi tappar lite. De får luft under vingarna, vi hamnar på hälarna och blir passiva, sa HV71:s Lawrence Pilut i den andra pausen.

HV71 kom tillbaka starkt i den tredje perioden. Victor Ejdsell och Max Wärn reducerade två gånger om. Men med utplockad HV-målvakt kunde Christoffer Ehn punktera tillställningen.