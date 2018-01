Vegas Golden Knights logga. Foto: nhl.com

Ända sedan Vegas Golden Knights presenterade sitt namn i november 2016 har rättigheterna till namnet diskuterats. Nu är det dags igen när U.S. Army lämnat in en protest.

I oktober kom det fram att bland andra den amerikanska armén begärt förlängd betänketid huruvida de ska de ska ta strid om namnet eller inte. Nu skriver ESPN att den amerikanska armén lämnat in en skrivelse till den amerikanska myndigheten för patent och varumärken, U.S. Trademark Trial and Appeal Board där de menar att namnet är synonymt med ett av deras egna divisioners namn. Dessutom ska färgvalet svart, guld, gul och vit vara likt.

Armén har använt namnet till en fallskärmsdivision sedan 1969. Armén har dock inga registrerade trademarks för namnet. Det har däremot två college som denna veckan förlängde sin betänketid med 60 dagar innan en anmälan måste vara inlämnad.