25 december till 7 januari kunde ni läsare rösta på er favorit bland alla våra guldtrupper genom tiderna i VM. Vi fick in flera hundra svar och efter att ha räknat ihop dem har vi nu hittat folkets favoriter.

Det var mycket jämnt mellan trupperna 1987, 1998 och förra årets hjältar. Men till slut föll flest röster på VM-laget från 1998. Förutom den smått trista finalen mot Finland (0-0, 1-0) får vi ju erkänna att det var ett riktigt bra VM för Sveriges del:

* Mats Sundin gjorde flest poäng av alla i VM

* Peter Forsberg gjorde delat flest mål i hela VM

* Svenska spelare hade platserna 1-6 i plus/minusligan (Mats Sundin, Mattias Öhlund, Niclas Hävelid, Johan Tornberg, Peter Forsberg, Niklas Sundström)

* Tommy Salo hade lägsta snitt när det gäller insläppta mål per match

* Sverige hade bästa försvarsprocent vid spel i box play

* Peter Forsberg valdes till bäste forward i VM av VM-direktoratet

* Tommy Salo, Peter Forsberg och Mats Sundin valdes in i VM:s Star Team I av media

* Mattias Öhlund valdes in i VM:s All Star Team II av media

Två av dem som röstade på 1998-laget och därmed vinner två biljetter var till premiärmatchen i VM i Köpenhamn 4 maj 2018 var Fredrik Jonsson Cederling från Sundbyberg och Sofie Eriksson från Bromma. De kommer kontaktas via e-post.

För er som inte lyckades vinna denna gång går det att köpa biljetter redan nu till Sveriges matcher.