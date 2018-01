Han har inte spelat match sedan 28 november mot Edmonton. Men nu är Arizonas Niklas Hjalmarsson tillbaka till nattens match mot samma lag.

30-åringen har missat de 26 senaste matcherna på grund av en överkroppsskada. Men nu är Niklas Hjalmarsson tillbaka i Arizonas uppställning inför nattens möte mot Edmonton, samma lag han skadades mot i slutet av november.

Per Rick Tocchet, d-man Niklas Hjalmarsson will return to the lineup tonight for @ArizonaCoyotes vs. Edmonton. Also @ARaanta31 will start in goal.

— Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) January 12, 2018