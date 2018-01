Erik Källgren Foto: Bildbyrån

AIK hade chans att knappa in på Leksand i toppen av den Hockeyallsvenska tabellen när lagen möttes i Tegera Arena under fredagskvällen. Det blev seger för bortalaget, men det skulle krävas en storspelande målvakt i Erik Källgren för att bärga tre poäng.

— Överlägset svettigast i år, sa han till C More efter matchen.

AIK fick en perfekt start när Éric Castonguay styrde in ett skott från Marcus Fornell bakom Tex Williamsson. Fem minuter senare ringde det igen bakom Williamsson när Jens Jakobs smällde in pucken från sin position framför mål. Även 0-3 skulle komma när Jesper Frödén kom helt ren i boxplay och inte gjorde några misstag.

RITOLA KLIPPTE TILL

I samma numerära överläge som Leksand släppte in mål i gjorde de också ett framåt. Mattias Ritola tog i för kung och fosterland och pucken låg bakom Erik Källgren i AIK:s mål.

Erik Källgren klev fram i huvudrollen i den andra perioden när Leksand sköt hela 18 skott mot honom, plus att de hade en straff slagen av Johan Porsberger som Källgren räddade.

— En spelmässigt bra andraperiod men målen som saknas, och det är ju det som räknas, sa Leksands Jon Knuts till C More i den andra pausen.

50 RÄDDNINGAR

I den tredje perioden gjorde Mattias Ritola sitt andra mål för matchen när han återigen igen i powerplay drog på ett hårt skott.

Men reduceringen gav inte ytterligare mål för hemmalaget. I vägen stod Erik Källgren som räddade AIK i den sista perioden där skottstatistiken slutade 19-1. En statistik som speglade matchbilden.

— Det är en utomjording i målet idag för AIK, utbrast C Mores expert Arto Blomsten vid slutsignalen.

Totalt stod Källgren för 50 räddningar under matchen.

— Överlägset svettigast i år. Jag är ganska trött nu faktiskt, men jävligt skönt att vi vinner, sa matchhjälten till C More efter matchen.