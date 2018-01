Julien Sprunger. Foto: Bildbyrån

För de som följt CHL på senare år eller VM- och OS-turneringarna sedan mitten av 00-talet är schweizaren Julien Sprunger ett välkänt namn. Efter en allvarlig hjärnskakning i oktober har det spekulerats i om 32-åringens karriär är över. Själv är han besluten om att komma tillbaka.

Redan som 17-åring, 2003, debuterade Julien Sprunger i moderklubben Fribourg-Gottérons a-lag. Sedan dess har det blivit över 700 matcher i liga och slutspel för klubben. Men sedan oktober har inte 32-åringen spelat någon match.

— Jag har haft flera hjärnskakningar i min karriär, men det är denna tredje som tar flera månader att läka. De andra två kom i slutet av säsongen och jag hade då hela sommaren att återhämta mig. Den här gången är det annorlunda. Det här är första gången det händer för mig under högsäsong och att jag missar så många matcher, berättar Sprunger för den schweiziska tidningen Le Matin.

TRÄNAR ENSAM

Det var i oktober smällen mot huvudet kom, men han spelade ändå nästa match tre dagar senare. Sedan dess har 32-åringen inte spelat för Fribourg-Gottéron.

— Jag har nästan aldrig haft huvudvärk eller överkänslighet mot buller och ljus. Jag hade yrsel och illamående. Nu kan jag dock leva nästan normalt. När det gäller den fysiska ansträngningen är det en annan fråga …

— Jag är fortfarande i rehabiliteringsfasen. Jag tränar ensam, jag gör tyngdträning, cardio, och jag började åka skridskor igen denna vecka. Jag måste hitta min fysiska form. Du kan göra så mycket cykling och cardio som du vill, insatsen och belastningen är inte samma som på isen.

Sprunger har hunnit med att bli pappa under sin skadefrånvaro och, han säger det inte rätt ut, men tankar på att det kanske inte är värt att utsätta sig för ännu en hjärnskakning har börjat komma.

— Jag är 32, jag har en familj som betyder mer än vad som helst för mig. Självklart oroar min hälsa mig. Läkarna var tydliga: En hjärnskakning är redan för mycket.

POÄNGSTARK

Högerforwarden har under sin långa NLA-karriär gjort sig känd som en poängstark herre, närmare 500 poäng har det blivit under hans 15 säsonger. Dessutom spelade han regelbundet i landslaget mellan 2006 och 2014. Under den tiden hann han med fyra VM och ett OS.

— Om flera experter en dag anser att det är för riskabelt och att det är nödvändigt att slutta, då ska jag göra det. I detta skede är det lyckligtvis inte fallet, säger han.