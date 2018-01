Joakim Lindström. Foto: Bildbyrån

Skellefteå kom till spel mot Örebro med fyra raka förluster. I tre av dessa har inte Joakim Lindström varit disponibel. Idag var han tillbaka och då vann hans lag mot Örebro på hemmaplan med .

Den första perioden i Skellefteå Kraft Arena karaktäriserades av utvisningar där lagen drog på sig fem tvåminutare var. I spel fyra mot fyra kunde Adam Pettersson, som förlängde sitt kontrakt med Skellefteå idag, utnyttja ett klantigt byte av Örebro och sätta dit 1-0.

— Inget märkvärdigt skott, men den letade sig in, konstaterade målskytten till C More i den första pausen.

Joakim Lindström var tillbaka efter sina tre matchers avstängning och han fick en assistpoäng i den andra perioden när han spelade fram Oscar Möller till dennes mål i powerplay.

— Jag såg att han var öppen där, kommenterade Lindström.

Känslan var att matchen aldrig riktigt satte sig, kanske mycket beroende på de myckna utvisningarna i den första perioden.

— Det är lite ryckigt, tyckte även Adam Pettersson.

Den tredje perioden slutade mållös och det innebär att Skellefteå studsade tillbaka efter fyra raka förluster.