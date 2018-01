Mathew Barzal. Foto: Getty Images/Patrick Smith

Det här är nog ett New York-derby som Rangers vill glömma.

Rivalerna från Brooklyn, Islanders, körde fullständigt över Blåskjortorna med 7-2.

Succérookien Mathew Barzal gjorde fem poäng.

New York-derbyna brukar ofta bli häftiga tillställningar. I kvällens möte mellan New York Rangers och New York Islanders i Madison Square Garden var det dock bara ett lag ute på isen som det verkade.

Gästande Islanders gick in och gjorde så att Rangers kollapsade totalt. Ställningen efter bara två perioder: 5-1 till gästerna.

Mathew Barzal hade en kväll som han förmodligen sent kommer glömma. Rookien gjorde hela fem poäng, samtidigt som hans lagkamrat Jordan Eberle plockade in fyra assists till sitt poängkonto.

ZIBANEJAD HAR HITTAT FORMEN

Det enda positiva för Rangers i den här matchen var att svenske Mika Zibanejad börjar hitta formen som han hade före sin hjärnskakning. Forwarden gjorde sitt 14:e mål för säsongen, och det var hans tredje mål på de fyra senaste matcherna.

New York Rangers – New York Islanders 2-7 (1-2, 0-3, 1-2)

Rangers: Kevin Hayes (10), Mika Zibanejad (14)

Islanders: Anthony Beauvillier 2 (7), Shane Prince (1), Mathew Barzal 2 (15), Thomas Hickey (2), Cal Clutterbuck (8)