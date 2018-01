Mattias Karlsson. Foto: ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Karlskrona åkte på en riktig smäll borta mot Färjestad. Laget föll med tennissiffror, 0-6. Assisterande lagkaptenen Mattias Karlsson var självkritisk efter storförlusten.

– Det är en katastrofal insats, säger backen till hockeysverige.se.



KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Karlskrona hade inget lyckat dubbelmöte mot Färjestad i helgen. Efter förlusten med 3-5 under lördagen skulle laget studsa tillbaka och ta poäng under söndagen. Men det blev istället en ny storförlust. FBK utklassade KHK med 6-0 efter att bortalaget släppt in fyra mål i den andra perioden.

– Det går inte att göra så mycket annat än att glömma. Det är en katastrofal insats. Det är två perioder som bäddar för att man får gå ut och försöka spela för sin heder, det är inte alls roligt. Man skäms, säger lagets assisterande kapten Mattias Karlsson.

Karlsson är minst sagt självkritisk till både sin egen och lagets insats.

– Jag tycker att man kan se ganska tydligt att det inte är en eller två som spelar dåligt idag. Det är allihopa, mig själv inräknad. Alla är precis lika dåliga så det handlar om att hitta tillbaka. Vi är 25 stycken som måste upp. Det är bara det som gäller. Kommer vi inte upp så kommer vi att få spela kval, så det finns bara en väg att gå. Det kommer bli tufft men vi ska ge oss fan på att fixa det.

”FÖRSTÖRT DEN HÄR DAGEN”

Trots helgens två förluster har Karlskrona fortfarande häng på säker mark och ett klarat SHL-kontrakt. Mora ligger på tolva, fyra poäng före i tabellen. Dala-klubben har dock en match mindre spelad.

– Det finns inget annat än att ladda om nu. Matchen är slut. Vi har redan förstört den här dagen så vi kan inte göra så mycket annat. Vi ska åka till Skellefteå på torsdag och se till att göra någonting bra utav det.

På bortastå i Löfbergs Arena var det fullt att tillresta KHK-suppportrar. Fansen stod dessutom kvar efter matchen och fortsatte att stötta laget.

– Det är roligt att de har tagit sig hela vägen hit och kommer så pass många som de gör för att titta på matchen, berömmer Karlsson.

– Därför känns det såklart extra tråkigt när vi spelar så dåligt som vi gör.



Ove Molin och Karlskrona. Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån

”ETT LAG SOM VILL ATT MATCHEN SKA TA SLUT”

Karlskronas huvudtränare kändes uppgiven på presskonferensen.

– Första 7-8 minuterna är helt okej. Det är väldigt väldigt öppen ishockey och avsaknad av närkamper. Helt avsaknad av intensitet och riktigt spel. Två lag som åker fram och tillbaka över isen och det skapas några chanser åt båda håll. Men i takt med att de tar ledningen så är det ett lag som tycker det är jättekul att spela hockey och ett lag som vill att matchen ska ta slut, säger Ove Molin.

Molin, som själv har en lång spelarkarriär bakom sig kan relatera till spelarnas känslor i dagens match.

– Jag har varit med och spelat någon sådan match i min karriär och det är inte ofta de kommer. Men idag är de en sådan match där vi inte kan se varandra i ögonen efteråt. Killarna är rörande överens, tillsammans med oss ledare, det här är det ingen som är stolt över på något sätt hur vi presterar idag.

– I tredje perioden och i takt med att Färjestad naturligtvis slår av och inte är lika intresserad att spela så tycker jag någonstans att det finns en stolthet. Vi pratade om att det fanns en stolthet i gruppen och den tar vi fram och stoppar blödningen. Vi möter ett lag som för dagen är alldeles för bra för oss.



Färjestad och Johan Pennerborn. Foto: Bildbyrån

”INTE RÄTT DAG ATT MÖTA FÄRJESTAD”

Färjestad är ett lag i helt motsatt trend jämfört med Karlskrona. Efter sju raka förluster över jul och nyår har Karlstad-laget nu fyra segrar på de fem senaste matcherna.

– Jag kan tänka mig att det här inte var rätt dag eller helg att möta Färjestad. Vi har pratat om att bli mer stabila och konsekventa, säger huvudtränaren Johan Pennerborn.

– Om vi räknar fem, sex omgångar tillbaka så har vi tagit steg i prestationerna. Vi gör en solid söndagseftermiddag. Det är inte bara att gå ut och vinna på beställning. Vi var homogena i vårt uppträdande och det gläder oss.

Nu väntar några dagars vila för båda lagen. Först på torsdag är det dags för en ny omgång. FBK ställs mot Frölunda på bortais medan Karlskrona reser till Skellefteå för en ny bortamatch.