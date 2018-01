Färjestad hade målkalas hemma mot KHK. Foto: FREDRIK KARLSSON / BILDBYRÅN

Den här söndagen vill nog Karlskrona helst glömma. Färjestad körde över KHK totalt och vann med 6-0 inför hemmafansen.

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Andra matchen på två dagar mellan FBK och Karlskrona i Löfbergs Arena. Karlstad-laget vann lördagens möte med 5-3, och söndagens möte skulle sluta med en ny seger för hemmalaget. Den här gången med desto större siffror inför över 7200 åskådare.

För det här blev ett möte där Färjestad körde över bortalaget. Marcus Nilsson fixade 1-0 efter åtta minuter och backen Ilari Melart fyllde på med 2-0 ett par minuter senare. Per Åslund spelade fram till både målen och FBK hade med sig en tvåmålsledning in i pausvilan.

”VI HJÄLPER HONOM INTE ÖVERHUVUDTAGET”

I den andra såg det ut som att bensinen tog slut i bortalaget, medan hemmalaget kunde spela ut och rida på vågen. FBK vann andra perioden med hela 4-0 (!). Dick Axelsson, Joakim Nygård, Alexander Johansson och Martin Johansson skrev alla in sig i målprotokollet. Två av målen kom i powerplay i en period där Färjestad vann skotten med 21-6.

Efter 4-0 valde KHK att byta ut målvakten Henrik Lundberg och in kom istället Johannes Jönsson.

– Vi snackade om att komma ut och jobba för varandra men jag vet inte riktigt vad vi gör. Jag tycker lite synd om Lundberg, vi hjälper inte honom överhuvudtaget. Nej, jag vet inte vad vi gör, sa Joel Kellman till C More efter andra perioden.

– Vi styr den här tillställningen där ute och spelar bra, konstaterade FBK:s Dick Axelsson.

Tredje perioden spelades mer eller mindre av. Lars Haugen fick hålla nollan när han räddade samtliga 26 skott. Segern gör att Färjestad är uppe på samma poäng som tabelltvåan Djurgården. Karlskrona är fortsatt sist i tabellen, fyra poäng upp till säker mark.