Philip Danault är hemma igen. Han har lämnat sjukhuset efter nattens skräckscener.

Det var i mötet med Boston i natt som Philip Danault fick ett skott i huvudet av självaste Zdeno Chára, Danault blev liggande på isen i över tio minuter innan en bår togs in på isen och rullade ut centern.

Matchen bröts, då det bara var en kort stund kvar av perioden, och spelarna tog en periodpaus medan man väntade på att Danault skulle tas till en ambulans. Han fördes sedan med ambulans till sjukhus, där han spenderade natten.

Men nu är han hemma igen. Montréal Canadiens bekräftar på twitter att 24-åringen är hemma och vilar.

Danault har stått för 23 poäng (7+16) på 43 matcher under säsongen.

Mise à jour médicale – Phillip Danault a obtenu son congé de l’hôpital plus tôt aujourd’hui et demeure au repos à la maison.

Medical update – Phillip Danault was released from the hospital earlier today and is now resting at home.

— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 14, 2018