OS Foto: Getty Images

OS i sydkoreanska Pyeongchang är mindre än en månad bort. Ett av de större orosmolnen inför spelen har varit konflikten mellan Nord och Syd men på senare tid har de bägge sidorna börjat prata med varandra. Nu står det dessutom klart att de kommer göra gemensam entré vid invigningen och damlandslaget kommer innehålla spelare från bägge länder.

Nord- och Sydkorea har de senaste veckorna haft en dialog med varandra, något de inte haft på två år. Sedan en tid tillbaka står det även klart att Nordkorea kommer delta i spelen. Exakt under vilka former kommer diskuteras och beslutas på lördag under ett IOK-möte i Lausanne där representanter från Nord och Syd finns med.

GEMENSAM INMARSCH

Redan nu står det dock klart att de bägge länderna kommer göra gemensam inmarsch under OS-invigningen, samt att damlandslaget i ishockey kommer innehålla spelare från bägge länder.

— Ett gemensamt lag skulle vara en bra möjlighet för ishockeyn att växa i intresse hos koreaner, har Sydkoreas president Moon Jae-In tidigare sagt om det som då enbart var ett förslag. Detta rapporterar TT.

KONTROVERSIELLT

Förslaget, som nu alltså är en realitet, har dock väckt en del kritik från sydkoreanskt håll: ”det är inte samma sak som att limma ihop en sprucken tallrik”, är en av åsikterna som framförts.

Formellt sett är länderna fortfarande i krig eftersom Koreakriget på 50-talet slutade med vapenstillestånd och inte i ett fredsavtal.

Den 4 februari möter Damkronorna Sydkorea i en träningsmatch inför OS. Åtta dagar senare är det dags igen då de möts i den andra gruppspelsomgången.