Pittsburgh Penguins målvakt Matt Murray har drabbats av en tragedi.

Pappan, James Murray, har gått bort.

Matt Murray har vunnit två Stanley Cup med Pittsburgh Penguins sedan han kom till klubben.

Den här säsongen har han haft mycket skadebekymmer och tvingats hålla sig borta från spel i olika perioder.

Nu skriver NHL-klubben på sitt Twitter-konto att målvakten kommer att bli borta från spel ett tag framöver. Detta på grund av att Murrays pappa, James Murray, har avlidit.

Sonen ska nu ta sig till västkusten för att ta hand om sin familj.

Murray har en räddningsprocent på 90,3 på 34 matcher den här säsongen.

The Pittsburgh Penguins offer our deepest condolences to Matt Murray and his family on the passing of Matt's father, James Murray, yesterday in Ontario.

Matt is returning home from the west coast and will miss an indefinite period of time to be with his family.

— Pittsburgh Penguins (@penguins) January 17, 2018